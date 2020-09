Die Aktie des E-Autopioniers Tesla brach am Dienstag heftig ein: An der Nasdaq beendete das Papier den Handelstag mehr als 21 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens fiel zeitweise um rund 80 Milliarden US-Dollar. Gründe für den Tesla-Aktien-Crash waren neben der verpassten Aufnahme in den S&P 500 der Vollzug einer weiteren Kapitalerhöhung sowie positive Nachrichten vom Konkurrenten ...

