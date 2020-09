Unterföhring (ots) -- 18 neue Episoden ab 3. November auf Sky Atlantic- Die komplete dritte Staffel ab 24. November auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf Pünktlich zu den US-Präsidentschaftswahlen kommt die dritte Staffel von "Our Cartoon President" zu Sky. Die 18 neuen Episoden sind ab 3. November immer dienstags ab 20.15 Uhr zu sehen. Zu Beginn mit jeweils sechs Episoden nonstop, ab 17. November dann mit jeweils drei Episoden hintereinander. Die komplette 18-teilige dritte Staffel steht ab 24.November auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Die Serie wird im Original mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt und startet im Rahmen einer Sonderprogrammierung anlässlich der US-Wahlen. Die Staffeln eins und zwei sind ebenfalls auf Abruf verfügbar.Über "Our Cartoon President":Es ist die Zeit der Entscheidung: Wird Donald J. Trump weitere vier Jahre im Amt bleiben oder vom demokratischen Herausforderer Joseph Biden besiegt? Wie die US-Wahlen auch ausgehen mögen, mit der dritten Staffel gibt es einen satirischen Rückblick auf die unterschiedlichsten Ereignisse im Weißen Haus. Angefangen vom Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten, dem Kampf gegen eine schwächer werdende Wirtschaft mit fragwürdigen Mitteln, einem Streit mit Fox News bis hin zum Coronavirus - kein Thema bleibt vom beißenden Witz von Talkshow-Moderator und Satiriker Stephen Colbert ("The Late Show" auf CBS) und Chris Licht, die beiden Schöpfer der Serie, verschont.Neben Colbert und Licht fungiert R.J. Fried als ausführender Produzent und gleichzeitig als Showrunner. Tim Luecke verantwortet die Animationen, Matt Lappin ist beratender Produzent.Sonderprogrammierung "US-Wahlen":Vom 2. bis 8. November eine Sonderprogrammierung rund um das Thema Politik und Wahlen mit Serien-Marathons von "Veep - Die Vizepräsidentin", "The Loudest Voice", "Who Is America?", "House of Cards", "The Newsroom", "Show Me A Hero", "The Brink - Die Welt am Abgrund" und "The Comey Rule" sowie Filme und Dokumentationen, darunter "Kill Chain: The Cyber War on America's Elections", "After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News", "Agents of Chaos" und "Hillary".Facts:Originaltitel: "Our Cartoon President", Animationsserie, 18 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2020. Showrunner: R.J. Fried. Ausführende Produzenten: Stephen Colbert, Chris Licht, R.J. Fried. Animationen: Tim Luecke. Beratender Produzent: Matt Lappin.Ausstrahlungstermine:Ab 3. November immer dienstags ab 20.15 Uhr mit sechs Episoden am Stück und ab 17. November mit je drei Episoden nacheinander auf Sky Atlantic. Ab 24. November ist die komplette dritte Staffel als Sky Box Set auf Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Episoden werden im Original mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt.Staffeln eins und zwei sind ebenfalls auf Abruf verfügbar.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 