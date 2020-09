Newark (www.fondscheck.de) - PGIM Fixed Income, ein globaler Vermögensverwalter, der mit einem verwalteten Vermögen von 920 Milliarden US-Dollar aktiv gemanagte Strategien für alle Anleihenmärkte anbietet, verstärkt sein ESG-Engagement und hat Eugenia Unanyants-Jackson mit sofortiger Wirkung in die neu geschaffene Position als Head of Environmental, Social und Governance (ESG) Research berufen, so PGIM Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...