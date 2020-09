Kommt der harte Brexit doch? Wissen wir mehr am 15. Oktober? Wie hoch beurteilt die Deutsche Bank das Risiko, die Wahrscheinlichkeit eines No Deal Brexits inzwischen? Wo stoppt die Talfahrt des GBP? Wie sind die Aussichten für Großbritannien mit Brexit, Verschuldung, Niedrigzins und BIP-Einbruch? Fragen an Michael Blumenroth, Deutsche Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/