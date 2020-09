Weiterstadt (ots) - - Plug-in-Hybridversion OCTAVIA iV 1,4 TSI mit 150 kW (204 PS) Systemleistung ab 37.617 Euro erhältlich, OCTAVIA COMBI iV startet bei 38.299 Euro- Elektrifizierter Bestseller erzielt einen kombinierten Verbrauch von 1,5 bis 1,2 l/100 km (Stromverbrauch 11,6 bis 11,1 kWh/100 km) bei CO2-Emissionen von 34 bis 28 g/km- OCTAVIA iV zum Bestellstart auch als top ausgestattetes Sondermodell FIRST EDITION mit 1.374 Euro Preisvorteil gegenüber OCTAVIA iV Style verfügbarSKODA erweitert die Motorenpalette seines Bestsellers OCTAVIA um eine besonders effiziente Variante mit Plug-in-Hybridantrieb: Ab sofort ist der OCTAVIA iV 1,4 TSI* bei den SKODA Händlern bestellbar. Der OCTAVIA iV 1,4 TSI mobilisiert 110 kW (150 PS) und verfügt in Verbindung mit dem Elektromotor über eine Systemleistung von 150 kW (204 PS). In der hochwertigen Style-Ausstattung steht er ab 37.617 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer bereit. Die Kombiversion startet bei 38.299 Euro. Die Plug-in-Version zeichnet sich durch einen äußerst geringen Normverbrauch von nur 1,5 bis 1,2 l/100 km (kombinierter Stromverbrauch 11,6 bis 11,1 kWh/100 km) aus und erfüllt die Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP).Der SKODA OCTAVIA der vierten Generation bietet so viele unterschiedliche Antriebsoptionen wie nie zuvor. Neben hochmodernen Diesel- und Benzinaggregaten erscheint der kompakte Markenbestseller in Kürze als e-TEC-Mildhybrid* und erdgasbetriebener OCTAVIA G-TEC*. Jetzt steht der OCTAVIA auch elektrifiziert mit Plug-in-Hybridantrieb zur Verfügung: als OCTAVIA iV sowie als OCTAVIA COMBI iV*. Beide fahren im WLTP-Zyklus mehr als 60 Kilometer lokal emissionsfrei(1) und erzielen dadurch sehr niedrige CO2-Emissionen von 34 bis 28 g/km nach NEFZ-Norm. Ihr Akku lässt sich an einer haushaltsüblichen Steckdose oder Wallbox bequem zu Hause aufladen. Der Ladeanschluss liegt im vorderen linken Kotflügel hinter einer Klappe, die sich per Druck auf einen Knopf in der Türverkleidung öffnet. Die Bedienung des 6-Gang-Direktschaltgetriebes (DSG) erfolgt mittels Shift-by-Wire-Technologie elektronisch.Der OCTAVIA iV 1,4 TSI verknüpft einen 110 kW (150 PS) starken Turbo-Benzindirekteispritzer mit einem Elektromotor und erzielt damit eine Systemleistung von 150 kW (204 PS). Die ab 37.617 Euro bestellbare Style-Ausstattung zeichnet sich unter anderem durch LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern sowie Chromzierleisten an Seitenfenstern und vorderem Stoßfänger aus. 18-Zoll-Leichtmetallfelgen Vega AERO vervollständigen den edlen Auftritt. Als Komfortmerkmale gehören elektrisch beheiz- und einstellbare Vordersitze mit Memoryfunktion, Zweizonen-Climatronic, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und Schaltwippen für das DSG, Regensensor und Fahrlichtassistent mit Coming-/Leaving Home-Funktion sowie Ambientebeleuchtung zum Serienumfang. Das Musiksystem Bolero besitzt ein kapazitives 10-Zoll-Farbdisplay sowie zwei USB-C-Anschlüsse und ermöglicht den digitalen Radioempfang DAB+. Bluetooth-Freisprecheinrichtung und die Phonebox mit induktiver Ladefunktion runden die Ausstattung ab. Zeitgemäße Konnektivität stellen die Schnittstellen-Standards SmartLink und Wireless SmartLink sowie die Online-Dienste SKODA Connect(2) sicher. Die aktive Sicherheit unterstützen moderne Systeme wie Spurhalteassistent, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fahrprofilauswahl, Spurwechsel- und Ausparkassistent und Berganfahrassistent. Das anlässlich des Bestellstarts zum gleichen Preis angebotene Sondermodell FIRST EDITION* verfügt darüber hinaus über das Navigationssystem Columbus und Infotainment Online. Daraus ergibt sich ein Kundenvorteil von 1.374 Euro gegenüber dem OCTAVIA iV Style.Das Sondermodell FIRST EDITION wird zuerst an Kunden ausgeliefert, die Style-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen sowie weitere Informationen und Bilder stehen unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/model/104/?fz=190&skoda=der%20neue%20OCTAVIA) bereit.Ausstattungslinien und Preise: SKODA OCTAVIA iV 1,4 TSI und OCTAVIA COMBI iV 1,4 TSI 110 kW (150 PS), Systemleistung 150 kW (204 PS), 6-Gang-DSG, FrontantriebUVP inkl. 16 % MwSt.Style FIRST EDITIONOCTAVIA iV 37.617 EUR 37.617 EUROCTAVIA COMBI iV 38.299 EUR 38.299 EUR (1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.(2) Unter SKODA Connect sind für dieses Modell Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der SKODA Connect App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect (http://www.skoda-auto.de/connect).Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. OCTAVIA iV Plug-in-HybridKraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI iV Plug-in-HybridKraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA iV FIRST EDITION Plug-in-HybridKraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI iV FIRST EDITION Plug-in-HybridKraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,5 - 3,4 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 95 - 93 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)kombiniert 3,5 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+, innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100kmOCTAVIA 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS)innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS)innerorts 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A