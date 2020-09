Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG verkauft Fachmarkt in Hof

- Vollvermietetes Einzelhandelsobjekt mit rd. 900 m² Verkaufsfläche veräußert

- Bestandshaltung soll weiter ausgebaut werden

- 100 Mio. Euro Objektankäufe allein durch Mittelrückflüsse geplant

- Ergebnissteigerung für das 2. Halbjahr 2020 erwartet

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat den 2017 erworbenen Fachmarkt im oberfränkischen Hof (Bayern) veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der auf einem rd. 2.500 m² großen Grundstück in einem zentralen Gewerbegebiet gelegene Fachmarkt verfügt über eine rd. 900 m² große Verkaufsfläche. Das Objekt wurde 1992 errichtet und ist langfristig komplett an den Textildiscounter Takko vermietet. Mit dem Verkauf in Hof hat ...

