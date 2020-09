North Canton, Ohio (ots/PRNewswire) - DN SeriesTM BEETLE ist eine einheitliche POS-Plattform, die für eine nahtlose Anpassung an eine sich schnell verändernde Retail-Branche entwickelt wurde.Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) hat heute die Produktserie DN SeriesTM BEETLE vorgestellt - es gibt Handelsunternehmen die Möglichkeit, modulare Technologien mit einem nachhaltigen Design zu implementieren, das über Jahre hinweg mit ihrem Wachstum mithält. Die neuen All-in-One Kassensysteme einschließlich des BEETLE A1050 und A1150, verbinden die Vorteile eines integrierten und gleichzeitig modularen Kassensystems durch einen Click-and-Connect-Mechanismus. Das senkt die Total Cost of Ownership.Bei der Entwicklung der DN Series BEETLE wurde besonders auf Anpassungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und einen geringeren Platzbedarf Wert gelegt. Dieses Checkout-Produkt ist für Handelsunternehmen aller Branchen konzipiert, um die Systemverfügbarkeit zu erhöhen und einen zukunftssicheren Investitionsschutz zu gewährleisten. Das Produkt verfügt über eine einheitliche Hardwareplattform, die aus austauschbaren CPU-Einheiten, Bildschirmen und integrierten Peripheriegeräten besteht, die sich einfach kombinieren lassen. So wird eine große Bandbreite an unterschiedlichen POS-Varianten geschaffen.Um das Bekenntnis von Diebold Nixdorf zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen, sind die Systeme speziell auf energiesparende Technologien ausgerichtet: Der leistungsstarke Intel® CoreTM Prozessor der achten Generation (Whiskey Lake-U), die energieeffiziente Stromversorgung sowie die Solid State Disk-Speichermedien und -Schnittstellen reduzieren den Gesamtstromverbrauch. Dank des leisen lüfterlosen Designs und versiegelten Gehäuses ohne bewegliche Teile wird das Risiko von Systemausfällen bei der DN Series BEETLE minimiert und die Effizienz des Checkouts insgesamt erhöht. Über 90 % der verwendeten Materialien können recycelt werden, was das System zu einer besonders umweltfreundlichen POS-Lösung macht.Hermann Wimmer, Senior Vice President, Global Retail, bei Diebold Nixdorf sagt: "Die DN Series BEETLE Checkout-Lösungen sind einzigartig, weil sie All-in-One, aber dennoch modular sind. Handelsunternehmen können die Konfigurationen später problemlos mit unserem innovativen Click-and-Connect-Mechanismus ändern, und frühere Investitionen sind durch einfache Technologie-Upgrades geschützt. Diese Checkout-Lösungen der nächsten Generation setzen auch für die Branche einen neuen Standard in Nachhaltigkeit, da sie sich so schnell wie nie zuvor an Filialumgebungen und geschäftliche Anforderungen anpassen lassen."Über Diebold NixdorfDiebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) ist ein Weltmarktführer im Bereich "Connected Commerce". Wir automatisieren, digitalisieren und transformieren die Art und Weise, wie Menschen ihre Bankgeschäfte und Einkäufe erledigen. Wir sind Partner der meisten weltweit führenden Top 100-Finanzinstitute und Top 25 global tätigen Handelsunternehmen. Unsere integrierten Lösungen verbinden Tag für Tag digitale und physische Kanäle komfortabel, sicher und effizient für Millionen von Verbrauchern. Diebold Nixdorf ist in mehr als 100 Ländern präsent und hat rund 22.000 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.DieboldNixdorf.com.Twitter: @DieboldNixdorfLinkedIn: www.linkedin.com/company/dieboldFacebook: www.facebook.com/DieboldNixdorfYouTube: www.youtube.com/dieboldnixdorfPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1250532/DN_Series_BEETLE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/547686/Diebold_Nixdorf.jpgPressekontakt:Media RelationsNicole Parensen+49 5251693 3917nicole.parensen@dieboldnixdorf.comInvestor RelationsSteve Virostek+1 330 490 6319steve.virostek@dieboldnixdorf.comOriginal-Content von: Diebold Nixdorf, Incorporated, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146951/4702080