Rücksetzer bei klassischen Technologieaktien nutzen Anleger teils zum Einstieg, andere streichen ihre Gewinne ein. Zukunftsthemen wie digitale Sicherheit, E-Commerce und Clean Energy überzeugen. Bei Festverzinslichem stehen in Euro und US-Dollar geführte Unternehmensanleihen im Vordergrund, gern mit höheren Renditen. 8. September 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem jüngsten Rücksetzer im Technologiesektor scheint sich so mancher ETF-Anleger erneutes Aufwärtspotenzial in der Branche auszumalen. ...

