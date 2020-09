Die schwachen Vorgaben aus den USA können dem DAX nichts anhaben: Am Mittwoch legt der deutsche Leitindexbis zum Mittag rund 0,8% auf 13.080 Punkte zu. In den Fokus rückt nun zunehmend die EZB-Sitzung am Donnerstag, von der am Markt allerdings keine weitere Zinssenkung oder Aufstockung der Wertpapierkäufe erwartet werden. Nikola & GM greifen Tesla an Als erneut meistgehandelte Aktie in Stuttgart gewinnt Tesla 6,5% auf 298,90 Euro. Nach dem höchsten Verlust seiner zehnjährigen Börsengeschichte, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...