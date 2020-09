Die Kritik von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an der EU-Kommission, die beim neuen Fixkostenzuschuss für Unternehmen weitere Informationen einfordert, stößt einigen EU-Abgeordneten sauer auf. Blümel treibe "ein Spiel auf dem Rücken der Europäischen Union", kritisierte SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder am Mittwoch in einer Online-Diskussion.Als "peinlich und unfassbar daneben" kritisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...