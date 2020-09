DJ Bundesregierung bietet Griechenland nach Brand in Moria Hilfe an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat der griechischen Regierung nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria Hilfe angeboten. Gleichzeitig mahnte das Bundesinnenministerium eine europaweite Lösung an, um das Migrationsproblem mit den zahlreichen Toten im Mittelmeer und die unbefriedigende Lage in den verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen anzugehen.

"Das ist eine Frage, die die Europäische Union nur gemeinsam lösen kann und lösen muss", erklärte Ministeriumssprecher Steven Alter. Der Brand in dem Lager habe deutlich und sehr sichtbar gemacht, "dass die europäischen Mitgliedsstaaten sich dieser Frage stellen müssen, um eine Lösung zu finden, weil der Zustand auf Dauer so nicht akzeptabel ist."

Zunächst warte man Griechenlands Bewertung der aktuellen Situation in Moria ab und werde "zügig und unkompliziert" Unterstützung bereitstellen, wenn klar sei, ob und welche Hilfe die griechischen Behörden benötigten. Nach dem Brand hätten nun zwischen 12.000 und 13.000 Menschen keine Unterkunft mehr.

Außenminister Heiko Maas hat zuvor im Kurznachrichtendienst Twitter den Brand in Moria "eine humanitäre Katastrophe" genannt. "Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU", so Maas.

