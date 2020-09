Nachdem er sich lange an der Oberkante seiner technischen Widerstandszone aufgerieben hat, ist der Ölpreis in den vergangenen Tagen schnell deutlich zurückgefallen.Chart 1 zeigt, dass sich diese Entwicklung bereits zuvor angekündigt hatte. Denn der Ölpreis bewegte sich entlang immer flacherer Trendlinien, bis die Aufwärtsbewegung Ende August ganz zum Stehen kam. Zu Beginn dieser Woche ist der Ölpreis nun auch noch unter seine fast horizontale Unterstützungslinie gefallen.Die nächste nennenswerte statische Unterstützung befindet sich nun knapp unter der Marke von 35 US-Dollar. Sie stammt aus dem Jahr 2003 und wurde im bis zur Corona-Ausverkauf im 1. Quartal 2020 geltenden Zyklustief des Rohstoffsektors Ende Dezember 2015 bzw. Anfang Januar 2016 gebildet und liegt bei rund 34 US-Dollar (gelbe Rechtecke in Chart 2).

