Im Vorfeld der Quartalszahlen, die der Live-Fitness-Anbieter Peloton Interactive am Donnerstag veröffentlicht, trennen sich die Anleger in Stuttgart heute von dem Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ). In diesem Call fanden allein in den vergangenen Tagen über 1.500 Preisfeststellungen statt. Die Peloton Interactive-Aktie gewinnt heute 3,6%. Auf Adode Systems kaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN KB4HJ1). Nächsten Dienstag vermeldet Adobe frische Zahlen zu seinem dritten Quartal. ...

