DJ EU-China-Gipfel mit Merkel am Montag als Videokonferenz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vertreter der Europäischen Union werden am Montag in einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping aktuelle Themen der Zusammenarbeit besprechen. Das Gespräch wird den eigentlich für diesen Tag geplanten EU-China-Gipfel in Leipzig ersetzen, der wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

An der Videokonferenz werden neben Merkel auch die Präsidenten von EU-Kommission und Europäischem Rat, Ursula von der Leyen und Charles Michel, teilnehmen, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. Deutschland hält aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne.

"Das virtuelle Spitzentreffen dient einer Bestandsaufnahme der Beziehungen zwischen der EU und China und der Diskussion der Ansätze für künftige Kooperation, einschließlich der Fragen des Klimawandels, sowie Wirtschaft und Handelsfragen", so Fietz.

Außerdem soll auch über zentrale Fragen der internationalen Politik und weitere wichtige Themen gesprochen werden. Daneben soll es einen ein Austausch über Reaktionen auf die die Covid-19-Pandemie und Strategien zur Eindämmung geben. Die Bundesregierung und die EU streben ein Investitionsschutzabkommen mit China an. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass man sich darauf in nächster Zeit einigen wird.

Fietz gab keine Auskunft darüber, ob über die Situation in Hongkong gesprochen werden soll. EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte im Namen aller Mitgliedstaaten gefordert, die geplante Verschiebung der für September vorgesehenen Wahlen in Hongkong zurückzunehmen. Das Sicherheitsgesetz für Hongkong lehnt die EU ebenfalls ab.

September 09, 2020 08:55 ET (12:55 GMT)

