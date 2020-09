ROUNDUP/Anklage zugelassen: Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn kommt

BRAUNSCHWEIG - Knapp fünf Jahre nach dem Auffliegen der Abgasaffäre bei Volkswagen hat das Braunschweiger Landgericht die Betrugsanklage gegen Ex-Konzernchef Martin Winterkorn zugelassen. Dies teilte die zuständige Kammer am Mittwoch mit. Winterkorn muss sich den Vorwürfen damit in einem öffentlichen Verfahren stellen - wann der Prozess beginnt, ist noch offen.

Kartellamt prüft LTE-Zusammenarbeit von Telekom und Vodafone

BONN - Das Bundeskartellamt nimmt die Kooperation der Mobilfunkanbieter Telekom und Vodafone im LTE-Netz unter die Lupe. Die Behörde prüfe die kartellrechtliche Zulässigkeit der Zusammenarbeit, betätigte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch. "Im Moment ist das Bundeskartellamt in Kontakt mit den Kooperationsbeteiligten und weiteren Marktteilnehmern", sagte Behördenchef Andreas Mundt dem "Handelsblatt". Das Bundeskartellamt begrüße grundsätzlich Kooperationen zur Verbesserung der Netzabdeckung, sie dürften aber "den Wettbewerb nicht ausschalten".

ROUNDUP/Corona-Impfstoff: EU will von Biontech bis zu 300 Millionen Dosen

BRÜSSEL/MAINZ - Im Kampf gegen das Coronavirus will die EU-Kommission von der Mainzer Firma Biontech bis zu 300 Millionen Einheiten Impfstoff bestellen. Im Idealfall sollen noch vor Jahresende die ersten Impfstoff-Dosen in Europa verfügbar sein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss von Tests und die Zulassung des Impfstoffs, die der Hersteller bereits im Oktober beantragen will.

ROUNDUP: Samwer-Brüder dürfen Rocket zum geplanten Preis von der Börse nehmen

BERLIN - Der Preis, zu dem Rocket Internet von der Börse gehen will, ist nicht zu gering. Das ist das Fazit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) laut einer Pflichtmitteilung von Rocket Internet vom Mittwoch.

VW-Lkw-Beteiligung Navistar fährt weiteren Quartalsverlust ein

LISLE - Die Folgen der Coronavirus-Pandemie haben den US-Truckhersteller Navistar vor der geplanten Übernahme durch die VW-Lkw-Tochter Traton auch im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Juli) in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 37 Millionen US-Dollar (rund 31 Mio Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Lisle (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Navistar noch einen Gewinn von 156 Millionen Dollar erwirtschaftet.

ROUNDUP: Kartellamt soll schärfere Befugnisse gegen Digitalkonzerne bekommen

BERLIN - Mit einer Gesetzesnovelle will die Bundesregierung den Kartellbehörden mehr Befugnisse bei der Kontrolle der großen Digitalkonzerne wie Google , Facebook und Amazon geben. Das Kabinett stimmte am Mittwoch einem Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für eine Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zu. Demnach soll das Bundeskartellamt künftig leichter gegen Wettbewerbsverzerrungen vorgehen können, wenn marktbeherrschende Digitalunternehmen ihre Position ausnutzen.

ROUNDUP: Tiffany-Übernahme durch LVMH droht zu platzen

PARIS - Die milliardenschwere Übernahme der US-Edeljuwelierkette Tiffany durch den Luxusgüterkonzern LVMH droht zu platzen. Nach einer Reihe von Vorkommnissen sieht sich LVMH aus heutiger Sicht nicht in der Lage, den Zukauf wie geplant durchzuführen, wie der Konzern am Mittwoch in Paris mitteilte. Zuvor war der LVMH-Verwaltungsrat zusammengekommen, um die geplante Investition im Zuge der jüngsten Entwicklungen zu überprüfen. Tiffany zieht nun dagegen vor Gericht.

ROUNDUP: Corestate Capital traut sich wieder Prognose für 2020 zu - Aktie steigt

LUXEMBURG - Der Immobilienverwalter Corestate Capital wagt wieder einen Ausblick für 2020. Demnach erwartet das Unternehmen nun Erlöse zwischen 185 und 210 Millionen Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 55 und 80 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Das bereinigte Konzernergebnis soll zwischen 25 und 50 Millionen Euro liegen, hieß es. Damit liegt der neue Ausblick bei allen Kennziffern deutlich unter den im April zurückgenommenen Zielen und den Vorjahreswerten.

SAP und Bosch wollen Standard für digitale Industrie setzen

WALLDORF/STUTTGART - Vom Auftragseingang über Produktion und Lieferung bis hin zur Rechnung: Für die digitale Abwicklung von Geschäftsprozessen wollen Bosch und SAP gemeinsam neue Standards für die Industrie schaffen. Dazu haben die beiden Konzerne eine strategische Kooperation vereinbart, wie sie am Mittwoch mitteilten. Im Kern geht es darum, die derzeit oft noch getrennt und mit verschiedenen Systemen abgewickelten Vorgänge in einem System zusammenzuführen und zu automatisieren. Das soll den Datenaustausch auch mit Zulieferern und Kunden erleichtern und somit letztlich den gesamten Prozess effizienter machen.

Dermapharm verdient wegen höherer Steuern etwas weniger

GRÜNWALD - Eine höhere Steuerlast hat bei dem Arzneiunternehmen Dermapharm den Gewinnanstieg aus dem operativen Geschäft im ersten Halbjahr wieder zunichte gemacht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 39,1 Millionen Euro und damit knapp ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die im SDax gelistete Gesellschaft am Mittwoch in Grünwald mitteilte. Nachdem Dermapharm bereits im August vorläufige Zahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben hatte, bestätigte der Vorstand am Mittwoch seine neuen Ziele. Allerdings betonte er, dass die Prognose wegen der Corona-Pandemie unter einer erhöhten Unsicherheit stehe.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP 2: Pauschale Reisewarnung für gut 160 Länder nur noch bis Ende September -Warnstreiks bei der Post lösen Sorgen um Briefwahl in NRW aus -ROUNDUP: Frauenanteil in Führungsetagen öffentlicher Firmen steigt -Bewertungen auf Social-Media müssen für Werbung unabhängig sein -Flughafen München plant Stellenabbau - Umfang unklar

-Samwer-Brüder dürfen Rocket zum geplanten Preis von der Börse nehmen -Kreise: Verwaltungsrat berät über Zukunft von Rio-Tinto-Chef -Online-Broker Flatex rechnet 2020 mit noch mehr Transaktionen - Aktie legt zu -Influencerin Reif kassiert Schlappe im Prozess um Schleichwerbung -Verdi ruft zu Warnstreiks bei Beschäftigten der Post auf -Anklage zugelassen: Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn kommt -Phase-III-Studie für Corona-Impfstoff in Russland gestartet -Roche und Novartis müssen in Frankreich Bußgeld bezahlen -Pinkbus muss Farbkonzept ändern - Telekom rügte Magenta-Missbrauch°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /nas



US0231351067, FR0000121014, DE0007164600, US8865471085, DE0007664039, DE0009653386, US30303M1027, GB00BH4HKS39, US02079K1079, LU1296758029, DE000A2GS5D8, DE000TRAT0N7, US09075V1026