Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Low-Code-Lösungen von Appian für COVID-19 unterstützen führende Unternehmen und Hochschuleinrichtungen bei der sicheren Wiederaufnahme der Geschäfts- und Lehrtätigkeit vor OrtAppian (NASDAQ: APPN) gab bekannt, dass seine Workforce Safety- und CampusPass-Lösungen für die Bekämpfung von COVID-19 nun im AWS Marketplace verfügbar sind. Beide Lösungen bauen auf der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform auf und ermöglichen die schnelle und sichere Koordination der Rückkehr des gesamten Personals von Unternehmen und Bildungseinrichtungen an ihren Arbeitsplatz. Sowohl Appian Workforce Safety als auch CampusPass können in wenigen Stunden auf der HIPAA-konformen und HiTRUST-zertifizierten Cloud von Appian verfügbar gemacht werden. Die Verfügbarkeit der Lösungen von Appian im AWS Marketplace baut auf der langjährigen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen auf.Führungskräfte haben Schwierigkeiten, Programme und Protokolle einzuführen, die die Gesundheit und Sicherheit ihres zurückkehrenden Personals gewährleisten. Gleichzeitig müssen sie personenbezogene Daten schützen und sich verändernde nationale und regionale Compliance-Anforderungen einhalten. Diese Organisationen benötigen Software, um umfassende Gesundheitsdaten und Informationen zur Ermittlung von Kontaktpersonen auf äußerst schnelle und sichere Weise erfassen zu können sowie blitzschnell und intelligent auf diese Daten zu reagieren.Appian Workforce Safety und CampusPass sind ganzheitliche Lösungen zur Zentralisierung und Automatisierung aller wichtigen Komponenten, die für die sichere Rückkehr von Mitarbeitern an den Arbeitsplatz erforderlich sind. Dazu gehören:- eine integrierte und nahtlose Benutzererfahrung bei der Verarbeitung von Gesundheitsscreenings, Genehmigungen zur Rückkehr an den Arbeitsplatz und Ermittlung von Kontaktpersonen sowie der Bearbeitung von Isolierungsmaßnahmen und COVID-19-Testergebnissen.- die hohe Implementierungsgeschwindigkeit, die erforderlich ist, um in nur wenigen Tagen einsatzbereit zu sein, und die Flexibilität, einfache Änderungen ohne Eingriff der IT-Abteilung über eine Benutzeroberfläche durchführen zu können.- der Datenschutz und die Sicherheit der HIPAA-konformen und HiTRUST-zertifizierten Cloud von Appian sowie die Einhaltung der DSGVO- und FERPA-Vorschriften. "Organisationen benötigen Software, die die Rückkehr ihrer Mitarbeiter in das Unternehmen und die Bildungseinrichtung ermöglicht", sagte Matt Calkins, CEO von Appian. "Die Verfügbarkeit unserer Lösungen im AWS Marketplace erleichtert den Zugriff für Unternehmen, Hochschulen und Universitäten, die diese Lösungen jetzt dringend benötigen."Weitere Informationen über die COVID-19-Lösungen von Appian finden Sie unter https://www.appian.com/workforce-safety/ und https://www.appian.com/campuspass/.Sie finden die Lösungen von Appian im AWS Marketplace unter https://ap.pn/3hDgoDi.Informationen zu AppianAppian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, die die Entwicklung von Anwendungen mit großem Einfluss auf das Geschäftsergebnis beschleunigt. Die Anwendungen von Appian werden von zahlreichen der weltgrößten Organisationen eingesetzt, um die Kundenerfahrung zu verbessern, Spitzenleistungen beim Geschäftsbetrieb zu erzielen sowie globale Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.appian.com.Pressekontakt:Nicole GreggsDirector of Media Relations+1 703-260-7868nicole.greggs@appian.comOriginal-Content von: Appian, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145063/4702218