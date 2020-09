DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom bietet Lösung zur schnellen Produktivsetzung von Advanced Analytics und Künstlicher Intelligenz in Unternehmen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta024/09.09.2020/15:11) - NorCom bietet innerhalb der DaSense Suite einen App-Generator, der automatisch komplexe, programmierte Algorithmen zur Datenanalyse in einfach zu bedienende Apps umwandelt. Über die Apps können Nutzer flexibel ihre relevanten Suchparameter eingegeben, der darunter liegende Algorithmus führt die Datenanalyse dann aus und liefert passgenaue Ergebnisse. Advanced Analytics und Künstliche Intelligenz (KI) können damit großflächig und von vielen Mitarbeitern im Unternehmen eingesetzt werden. Bedarf für den App-Generator sieht NorCom in allen fünf definierten Kernbranchen: Industry/Automotive, Legal, Real Estate, Public, Insurance.

Ein Beispiel aus der Versicherungsbranche zeigt, wie der App-Generator im Vertrieb gewinnbringend eingesetzt werden kann: Data Scientists eines Versicherungsunternehmens programmieren einen komplexen Algorithmus, der aus den umfangeichen vorhandenen Kundendaten Bedarfswahrscheinlichkeiten für den Neuabschluss einer Versicherung berechnet. Dieser Algorithmus wird mit dem App-Generator in eine App umgewandelt, die den Vertriebsmitarbeitern über einen Web-Zugang zur Verfügung gestellt wird. Jeder Vertriebsmitarbeiter kann nun über Eingabefenster seine eigenen Suchparameter bestimmen - beispielsweise die Kundengruppe eingrenzen, mit der er arbeiten will oder die Art der Neuversicherung, die er anbieten möchte und erhält für seine geplan-te Verkaufsaktion die relevanten Daten. Der Geschäftsnutzen von KI wird damit praxisnah direkt messbar.

"In sehr vielen Unternehmen werden aktuell vielversprechende Einsatzfälle für Methoden der Advanced Analytics und der Künstlichen Intelligenz identifiziert. Eine prototypische Realisierung ist mit den heute reichlich vorhandenen Open-Source Werkzeugen auch schnell möglich", erläutert Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer bei NorCom. "Das Problem: Zwar können fähige Data Scientists für das Unternehmen relevante Abfragen in einer interaktiven Entwicklungsumgebung mühelos programmieren - für einen Vertriebsmitarbeiter ohne Programmierkenntnisse sind diese Ergebnisse jedoch nicht verwendbar. Er findet sich in einer Programmierumgebung nicht zurecht und kann daher nicht aktiv mit den Daten arbeiten - was eine Voraussetzung dafür wäre, aus den Erkenntnissen auch Geschäft zu generieren. NorCom schließt diese Lücke nun mit einem App-Generator, der durch das Erstellen von Apps Abfragen "für jedermann" ermöglicht."

Komplexe Algorithmen werden in einfach zu bedienende Apps verpackt Die Algorithmen werden oft in einer interaktiven Entwicklungsumgebung (sogenannten Notebooks) programmiert. In dieser Umgebung laufen dann auch die Ergebnisse der Datenanalyse ein. Der App-Generator konvertiert programmierte Codes, zum Beispiel aus Jupyter Notebooks, in für alle Mitarbeiter nutzbare Apps. Über diese Apps erhalten autorisierte Mitarbeiter Zugriff auf die Erkenntnisse aus der Analyse großer Datenmengen, können flexibel eigene Parameter für eine Suchanfrage eingeben und so individuelle Auswertungen anstoßen. Auf die Apps greift der Mitarbeiter über einen Webzugang zu - er muss keine eigene Software zur Datenanalyse installieren.

Die App berücksichtigt dabei vier wichtige Punkte: Sie überzieht die Codes mit einem einheitlichen User Interface und gewährleistet eine einfache Bedienbarkeit auch für Nicht-Programmierer. Nutzer können in der App zwar die Abfrageparameter ändern, nicht jedoch den Code. Dieser bleibt ge-schützt. Verschiedene Apps können miteinander gekoppelt und so ein umfassender Workflow geschaffen werden. Darüber hinaus synchronisieren sich die Apps automatisch selbst: Neu eintreffende Daten stehen ohne Zeitverzögerung in den Apps zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung

"Der Erfolg von Künstlicher Intelligenz hängt maßgeblich davon ab, dass sich die Investition für Unternehmen schnell rechnet. Indem wir die Vorteile und Erkenntnisse aus den Analysen den relevanten Fachabteilungen als Arbeitsgrundlage zur Verfügung stellen, wird Künstliche Intelligenz zu einem zentralen Treiber für das Business", so Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer bei NorCom.

(Ende)

Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Adresse: Gabelsbergerstraße 4, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, IR Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de

ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1599657060431 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 09:11 ET (13:11 GMT)