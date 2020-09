Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat auch im 1. Halbjahr 2020 ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt. FCR hat den 2017 erworbenen Fachmarkt im oberfränkischen Hof (Bayern) veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der auf einem rd. 2.500 m² großen Grundstück in einem zentralen Gewerbegebiet gelegene Fachmarkt verfügt über eine rd. 900 m² große Verkaufsfläche. Das Objekt wurde 1992 errichtet und ist langfristig komplett an den Textildiscounter Takko vermietet. Mit dem Verkauf in Hof hat FCR 2020 damit alle vier Immobilien erfolgreich über den gutachterlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...