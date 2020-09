Paderborn-Sennelager (ots) - Die Panzerbrigade 21 "Lipperland" lädt gemeinsam mit den britischen Streitkräften in Deutschland zu einem Medientag am Mittwoch, den 16. September 2020, 09.30 Uhr, in die Normandy-Kaserne in Paderborn-Sennelager ein.Das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf übt seit Anfang September im Simulationszentrum des britischen Heeres. Im Mittelpunkt der Ausbildungswochen steht der Einsatz eines Panzerzuges bei der Gefechtsaufklärung.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, dem Medientag in Paderborn-Sennelager beizuwohnen.Alle notwendigen Informationen finden Sie in dem PDF.Link zur Mitteilung bei bundeswehr.de:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/presseinformationen/deutsch-britische-militaerkooperation--2126378Pressekontakt:Panzerbrigade 21 "Lipperland"PresseoffizierHauptmann Martin WaltematheTelefon: 05 237 / 91 - 22 10Fax: 05 237 / 91 - 21 09E-Mail: pzbrig21pressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/4702270