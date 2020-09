Im Insolvenzverfahren bei Wirecard läuft die Verwertung der Unternehmensteile inzwischen auf Hochtouren. Bereits am Dienstag hatte Insolvenzverwalter Michael Jaffé reges Interesse an Konzerntöchtern in Rumänien und einigen asiatischen Ländern gemeldet. Auch für das Österreich-Geschäft gibt es potenzielle Käufer. Konkret geht es aktuell um die Beteiligungen der Wirecard Sales International Holding. Zu ihr gehört auch die Wirecard Central Eastern Europe GmbH mit Hauptsitz im österreichischen Graz, ...

