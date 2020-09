Wie die belarussische Nachrichtenagentur (BelTA) und die Nationalbank von Belarus berichten, betrugen die Gold- und Devisenreserven von Belarus Anfang September rund 7,5 Mrd. US-Dollar.So lagen diese am 01.09.2020 bei 7,4578 Mrd. US-Dollar. Im August haben sie allerdings dramatisch abgenommen.Sie fielen um ganze 15,8 % bzw. 1,3996 Mrd. US-Dollar. Wie BelTA mitteilt, war die Verringerung der internationalen Reserveaktiva unter anderem durch den Verkauf der Devisen an der weißrussischen Währungs- und Fondsbörse durch die Nationalbank bedingt. Die Regierung und die Nationalbank beglichen dabei inländischen Auslandsverbindlichkeiten in Devisen in Höhe von 351,7 Mio. US-Dollar."Die Gold- und Devisenreserven wurden im August durch Verkauf der Wertpapiere des Finanzministeriums in Devisen sowie Deviseneinnahmen im Haushalt unterstützt", hieß es aus der Nationalbank.

