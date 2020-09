Hennef, Deutschland (ots) - Die ehemalige Aldi Süd Geschäftsführerin Zentraleinkauf übernimmt den Vertrieb beim Green Tech-Unternehmen Creapaper. Ihr Fokus liegt auf dem Ausbau des nachhaltigen und funktionellen Graspapier-Produktportfolios.Thull besetzt eine Schlüsselposition bei Creapaper. Das für den nachhaltigen Grasfaser-Rohstoff bekannte Unternehmen forcierte in den letzten Monaten verstärkt den Vertrieb von eigenen Graspapier-Produkten. "Ich bin es gewohnt, in Sortimenten zu denken und sehe in Graspapier ein enormes Potential, die großen Felder wie Tissue, Serviceverpackungen oder Einweg-Artikel zu besetzen - und somit nachhaltiger zu machen", so Thull.Bis 2017 war Thull bei Aldi Süd und übernahm 2011 die Gesamtverantwortung für den Zentraleinkauf in Deutschland. Seit 2003 war sie Mitglied der Geschäftsführung. Mit Creapaper möchte Thull nun strategische Sortimente und ein festes Produktportfolio für nationale und internationale Key-Accounts vorantreiben.Willi Mannheims, vom Venture Capital Investor eCAPITAL, sieht in Thull die ideale Besetzung für die Position als CSO. "Wir freuen uns sehr, dass Jeannette Thull mit ihrer umfangreichen Retail-Erfahrung in den relevanten Zielbranchen ab sofort Creapaper unterstützt. Mit dem fokussierten Produktangebot kann Creapaper nun noch stärker die Wertschöpfungsstufe Retail-Produkte adressieren, um CO2-sparende Graspapierlösungen international zu skalieren."Schon jetzt vertreibt Creapaper Graspapier-Produkte als ökologische Alternative zu reinen Holzzellstoff-Produkten sowie als Ersatz für die vom EU-Verbot betroffenen Kunststoff-Sortimente.Pressekontakt:Creapaper GmbH, creapaper.de, info@creapaper.de, +49 (0) 2242-9257-0Original-Content von: Creapaper GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148162/4702335