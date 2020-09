NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Pfizer nach einer Liefervereinbarung der EU-Kommission für einen Corona-Impfstoff auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 US-Dollar belassen. Es handele sich hierbei um die mengenmäßig bislang größte Vorbestellung des von Pfizer und Biontech entwickelten Impfstoffs, schrieb Analyst Randall Stanicky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Preis je Dosis dürfte den Umständen zufolge wohl unter dem Preis für den US-Markt von 19,50 US-Dollar liegen. Die Veröffentlichung der Vereinbarung lege zudem den Schluss nahe, dass beide Unternehmen sich bei dem Impfstoff im Zeitplan sehen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 08:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035

