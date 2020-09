DJ MARKT USA/Navistar sieht holprige Erholung bei Lkw - Aktie schwach

Die Transport- und Nutzfahrzeugbranche in den USA erhole sich nicht gleichförmig, sagt Navistar-CEO Persio Lisboa während einer Telefonkonferenz mit Analysten. Lastkraftwagen, die Trocken- und Kühlgüter transportierten, und solche mit einer Pritsche wiesen eine hohe Nachfrage auf. Die Segmente Mietleasing und allgemeine Fracht entwickelten sich weiterhin rückläufig. Die Nachfrage im Bereich Schule bzw. Schulung habe sich ebenfalls verlangsamt, weil einige Schulbezirke Online-Aktivitäten betrieben, sagt Lisboa. Die Preisgestaltung für gebrauchte Lastwagen beginne sich zu stabilisieren.

Der Nutzfahrzeughersteller Navistar International ist wegen der Coronavirus-Pandemie im dritten Quartal per Juli in die Verlustzone gerutscht. Das Unternehmen verbuchte einen Nettoverlust von 37 Millionen US-Dollar oder 37 Cent pro Aktie nach einem Überschuss von 156 Millionen Dollar oder 1,56 Dollar je Schein im Vorjahreszeitraum. Der Umsätze ermäßigten sich um 45 Prozent auf 1,68 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit einem anteiligen Fehlbetrag von 12 Cent bei Erlösen von 1,79 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie verliert in einem freundlichen Marktumfeld 1,5 Prozent auf 36,13 Dollar.

