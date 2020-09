Ursprünglich sollte die Fusion zwischen dem französischen Luxusgüter-Konzern LVMH und dem Edel-Juwelier Tiffany bereits am 24. August abgeschlossen sein. Doch dann kam die Coronakrise. Nun steht der Coup offenbar auf der Kippe. Die Anleger reagieren sauer, die Aktie von Tiffany verliert am Mittwoch deutlich. Wie LVMH mitteilte, sieht sich der Konzern aufgrund einer Reihe von Ereignissen, die die Übernahme von Tiffany & Co. untergraben, nicht in der Lage, die Fusion gemäß dem Übernahmevertrag ...

