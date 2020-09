Gestern veröffentlichte der World Platinum Investment Council (WPIC) in London seine neueste Prognose zum weltweiten Platinmarkt.In einem Rückblick auf das 2. Quartal 2020 stellte der WPIC fest, dass die COVID-19-Pandemie die Weltwirtschaft zwar in beispiellosem Ausmaß beeinträchtigte, sich jedoch die Investitionsnachfrage nach Platin im 2. Quartal 2020 verstärkte, da die Kombination aus erhöhtem globalen Risiko und geld- und fiskalpolitischen Reaktionen auf die Krise die Attraktivität von Edelmetallen, einschließlich Platin, erhöhte.In der neuesten Ausgabe des Platinum Quarterly des WPIC stellt dieser nun seine revidierte Prognose für 2020 vor. Diese sagt für den Platinmarkt ein jährliches Defizit von -336.000 Unzen voraus. Die bisherige Schätzung ging von einem Überschuss von 247.000 Unzen aus.

