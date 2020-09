Düsseldorf (ots) - Die sportwetten.de GmbH und die Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA haben sich auf die Verlängerung der bestehenden Partnerschaft für mehrere Jahre verständigt.Ziel der Verlängerung ist die Verstärkung der digitalen und analogen Aktivierung. War der offizielle Wettpartner der Eintracht in der abgelaufenen Saison nur in der ersten Bandenreihe zu sehen, wird sportwetten.de die optische Präsenz bei Heimspielen zusätzlich mit "Adnet Goals" im Hintertorbereich und auf die zweite Bandenreihe ausweiten. Außerdem wird die Partnerschaft auch auf digitaler Ebene durch Mobile Banner und Beiträgen auf den Social-Media-Kanälen intensiviert."Wir freuen uns sehr, dass wir die Eintracht auf ihrem erfolgreichen Weg weiter begleiten werden. Bedenkt man, wo der Verein zu Beginn unseres Arrangements stand, sind wir umso glücklicher über die Entwicklung die der Verein aber auch unsere großartige Partnerschaft genommen haben", so Ingo Pauling, Direktor von sportwetten.de.Wolfram Benz, Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig: "Es ist nicht selbstverständlich, dass sportwetten.de in der ungewissen sportlichen Situation des letzten Sommers unser Partner geworden ist. Wir sind sehr froh, dass wir diese außergewöhnliche Zusammenarbeit jetzt langfristig verlängert haben und in den kommenden Jahren weiter vertiefen werden."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de (http://www.sportwetten.de) sorgt der lizensierte und ISO-zertifizierte Wettanbieter im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).Pressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129232/4702375