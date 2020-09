BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die Erhöhung des EU-Klimaschutzziels hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze sich für deutlich mehr Ehrgeiz ausgesprochen. "Die EU-Kommission wird in Kürze ihren Vorschlag für das neue EU-Klimaziel vorlegen in der Bandbreite von 50 bis 55 Prozent Minderung. Es gibt sehr gute Argumente für das ehrgeizige Ziel von 55 Prozent", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch mit. Das bisherige europäische Klimaziel, die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 zu mindern, reiche zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens noch nicht aus.

"Wir Europäer können uns zutrauen, dass dieser nächste Schritt groß wird", erklärte Schulze. "Denn wir erleben große technologische Fortschritte bei der Energieversorgung und der Mobilität, wir spüren einen großen gesellschaftlichen Rückhalt und wir sehen die wachsende Dringlichkeit, den gefährlichen Klimawandel zu stoppen." Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wolle sie "alles dafür tun, eine Einigung unter den Mitgliedstaaten zu organisieren, die den Klimaschutz so weit wie irgend möglich voranbringt."/ted/DP/jha