Der E-Commerce- und Tech-Gigant hat seinen Anteil am chinesischen Elektroautobauer Xpeng auf 19 Prozent ausgebaut. Xpeng zählt zu den asiatischen Tesla-Rivalen. Das Unternehmen war vergangenen Monat an die Börse gekommen. Für den Kauf sind mehrere Gründe denkbar. Alibaba hat sich zum Hintergrund der Transaktion nur knapp geäußert.Xpeng bringt derzeit rund 13 Milliarden Dollar Börsenwert auf die Waage. Alibaba besaß bislang 3,2 Prozent der Anteile. Auch Xiaomi ist an Xpeng beteiligt. Jetzt hat Alibaba ...

