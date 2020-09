DJ PTA-CMS: Decheng Technology AG i. I.: Veröffentlichung Herkunftsstaat gemäß § 5 WpHG

Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß § 5 WpHG

Heidelberg (pta033/09.09.2020/18:10) - Mitteilung

Die Decheng Technology AG gibt hiermit bekannt, dass ihr Herkunftsstaat Deutschland ist.

(Ende)

Aussender: Decheng Technology AG i. I. Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@decheng-ag.de Website: www.decheng-ag.de

ISIN(s): DE000A1YDDM9 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1599667800398 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 12:10 ET (16:10 GMT)