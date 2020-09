Nach Preisen, Verfügbarkeit und Vorbestellmöglichkeiten stellt Microsoft nun weitere Details der "kleinsten Xbox aller Zeiten" vor. Die Xbox Series S kann ab dem 22. September 2020 vorbestellt werden. Sie kostet 299 Euro und wird zum Verkaufsstart am 10. November 2020 an Vorbesteller ausgeliefert. Microsoft will genug Geräte haben, um Kaufinteressierte vor Weihnachten nicht enttäuschen zu müssen. Series S: Digital-First-Konsole Die "kleinste Xbox aller Zeiten" kommt in einem Weiß-Ton, den Microsoft als "Robot White" ...

