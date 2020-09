Motorola hat sein Klapphandy mit flexiblem Display neu aufgelegt: Beim neuen Razr-Modell hat der Hersteller zahlreiche Kritikpunkte der ersten Generation behoben. Der Preis bleibt weiterhin hoch. Kein halbes Jahr nach dem Marktstart in Deutschland legt Motorola sein Foldable Razr neu auf. Die erste Generation überzeugte in erste Linie wegen ihres Retro-Designs, die Ausstattung des Foldables war trotz des stolzen Preises von knapp 1.600 Euro in der Mittelklasse angesiedelt und die Haltbarkeit des Bildschirms warf Fragen auf. Mit dem Razr (2020) will der Hersteller einige Verbesserungen ...

