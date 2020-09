DGAP-Ad-hoc: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia verschiebt Hauptversammlung auf erste Novemberhälfte



09.09.2020 / 22:24 CET/CEST

AD-HOC-MITTEILUNG Francotyp-Postalia verschiebt Hauptversammlung auf erste Novemberhälfte Berlin, 9. September 2020 - Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG (FP), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die für den 29. September 2020 einberufene Hauptversammlung zu verschieben. Die Großaktionärin Obotritia Capital KGaA, die ausweislich der letzten Stimmrechtsmitteilung 28,01% der Anteile hält, hat den Wunsch geäußert, über die Größe des Aufsichtsrats und seine Zusammensetzung zu diskutieren und mit der Gesellschaft eine konsensuale Lösung zu erreichen. Die Obotritia Capital KGaA hat den Wunsch geäußert, in dem Gremium angemessen repräsentiert zu sein. Derzeit finden Abstimmungsgespräche betreffend der Identifizierung geeigneter Kandidaten und einer ggf. erforderlich werdenden Änderung der Satzung hinsichtlich der Größe des Aufsichtsrats statt. Aus diesem Grund wird die Hauptversammlung auf die erste Novemberhälfte verschoben. Der genaue Termin wird, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, zeitnah bekannt gegeben. Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Maik Laske

Head of Treasury / M&A / Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 220 660 296

E-Mail: m.laske@francotyp.com



Über Francotyp-Postalia (FP):

Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse (FP = "Sichere digitale Kommunikation"). Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software/Digital", "Frankieren und Kuvertieren" sowie "Mail Services" digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden sowie Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung und Konsolidierung von Geschäftspost. Der Konzern erzielte 2019 einen Umsatz von rund 210 Mio. Euro. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 97-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von zwölf Prozent und verfügt im Digitalbereich über einzigartige, hochsichere Lösungen für das Internet der Dinge (IoT/IIoT)) sowie für digitale Signaturen von Dokumenten. 09.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

