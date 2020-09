Die Aktie des Streaming-Anbieters Netflix gehört zu den größten Börsengewinnern in diesem Jahr. Doch geradlinig verlief diese Entwicklung nicht - Investoren hatten teils starke Schwankungen auszusitzen. Wie sind die weiteren Aussichten für die Aktie?? Netflix-Aktie als Profiteur der Corona-Pandemie? Zweifel an der Nachhaltigkeit? Muss das Geschäftskonzept geändert werden?Als die Sorgen um die Folgen der Corona-Pandemie und der in vielen Ländern staatlich verordnete wirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...