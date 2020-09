KGK Was war die Motivation und welches sind die wesentlichen Ergebnisse des Desma Strategiemeetings vor einigen Wochen? Martin Schürmann Der Zusammenhalt und die gute Abstimmung untereinander ist gerade den augenblicklichen Herausforderungen geschuldet enorm wichtig, um das Unternehmen selbstbestimmt auf gutem Kurs mit einer vielversprechenden Zukunftsperspektive halten zu können. Die 31 Teilnehmer der fünf Standorte sind mit der festen Überzeugung aus der über vier Tage verteilten 20-stündigen Webkonferenz gegangen, dass wir den Herausforderungen der Zeit mit den weitergehend erörterten und vereinbarten Projekten Resilience, Digital Core und Tomorrow in Sachen Organisation, Digitalisierung und Produkt- sowie Prozessneuentwicklung auf einem guten Weg sind. Das einstimmige Fazit: Wir werden stärker aus dem derzeitigen Zeitenwandel hervorgehen als wir in ihn reingegangen sind.

KGK Wie sieht die Neuorganisation Resilience in der Praxis aus und was bedeutet das für Ihre Kunden? Schürmann Das für die Jahre 2020/2021 mit den notwendigen Ressourcen unterfütterte Projekt Resilience dient ausschließlich der Erhöhung der Kundenorientierung und Wettbewerbsfähigkeit. Wir versprechen uns durch Resilience eine Verkürzung unserer Liefer- und Produktentwicklungszeiten einhergehend mit der Reduzierung von nicht der Wertschöpfung dienender Arbeiten. Sichergestellt wird das unter anderem dadurch, dass wir über ‚Business Process Owner' verfügen, die analog zu den von ihnen im Digital Core Projekt definierten ERP-Prozesse die Neuorganisation mit den Kolleginnen und Kollegen aller Standorte global umsetzen. - Hierzu nehmen wir in einem Zeitraum von 3 Jahren einen Investitionsbetrag i.H.v. € 4 Mio. in die Hand.

KGK Welche Vorteile versprechen Sie sich von dem Digital Core Projekt? Schürmann Wie bereits anlässlich der K 2019 unserem Besucherkreis vorgestellt, haben wir uns auf den Weg gemacht, uns in einen sich in die Prozesse unserer Geschäftspartner integrierenden maschinenbauenden Dienstleister zu wandeln. Das ist ein mit Perspektive 2025 angelegtes Projekt, welches auch die weitere Erhöhung unserer Dienstleistungsfähigkeit und digitalen Kompetenz beinhaltet. Dabei spielt das Digital Core Projekt für die Schaffung von Prozess- und Kommunikationsschnittstellen eine enorme Rolle. Im Kern umfasst der von unseren Märkten, den 5 Produktionsstandorten und 32 Satellitenbüros umgebene Digital Core das neue ERP- und Engineeringssystem gepaart mit dem SmartConnect4u-Ecosystem.

KGK Welches sind die wesentlichen neuen Produktentwicklungen und ...

