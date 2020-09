Peloton: Das könnten Anleger von den Quartalszahlen erwarten

Das US-Unternehmen Peloton Interactive (WKN: A2PR0M / ISIN: US70614W1009) dürfte den meisten Anlegern hierzulande noch vollkommen unbekannt sein. Doch das dürfte nur daran liegen, dass der Abo-Anbieter für Live-Fitnesskurse in Deutschland erst seit kurzem aktiv ist, und weniger an der bisherigen Aktien-Performance. Denn diese kann sich wirklich sehen lassen.

Kursplus über 200 Prozent

Die Aktie von Peloton verzeichnet trotz des kurzfristigen Rückschlags vom März seit Jahresanfang ein beeindruckendes Kursplus von über 200 Prozent und gehört damit im laufenden Jahr zu den absoluten Höhenfliegern der Börse. Grund für die sensationelle Kursentwicklung ist, dass der Konzern zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie gezählt wird.

In Deutschland ist das 2012 gegründete Unternehmen mit Sitz in New York City erst seit Kurzem insbesondere durch Fernseh- und Online-Werbung bekannt. Das Geschäftsmodell basiert auf Abo-Verträgen für Live-Fitnesskurse und eine Mediathek. Außerdem vertreibt Peloton Zubehör wie etwa auf das eigene Geschäftsmodell angepasste Home-Trainer mit Bildschirm.

Den vollständigen Artikel lesen ...