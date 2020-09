Vaudoise Versicherungen Holding AG: Austritt von Jan Ellerbrock

Lausanne, 10. September 2020 -Nachdem er die letzten zwei Jahre die digitale Transformation der Vaudoise eingeleitet hat, verlässt Jan Ellerbrock das Unternehmen.

Jan Ellerbrock, 45-jährig, trat im September 2018 als Chief Transformation Officer und Leiter des Departements IT und Digitale Transformation in die Vaudoise ein.

Jan Ellerbrock hatte die digitale Strategie des Unternehmens entwickelt, die Teams verstärkt und Transformationsprogramme lanciert; nun verlässt er die Vaudoise im gegenseitigen Einvernehmen.

Die von Jan Ellerbrock gesteuerten Projekte werden merklich zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur operativen Effizienz des Unternehmens beitragen.

Die Direktion und der Verwaltungsrat bedanken sich bei Jan Ellerbrock für seinen wichtigen Beitrag und wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Karriere.

