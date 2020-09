Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen sind dem Klärwerk vorgeschaltet und kommen etwa in Prozess- oder Abfüllanlagen dort zum Einsatz, wo Leichtflüssigkeiten in Form von Mineralölprodukten in direkt abscheidbarer Form anfallen - beispielsweise Dieselkraftstoffe, auch mit Anteilen von Biodiesel, Motoröle, Altöle oder Benzin. Denn diese Leichtflüssigkeiten dürfen nicht in die Kanalisation und in das Grundwasser gelangen.

Um die Leichtflüssigkeiten vom Wasser zu trennen, nutzen die Anlagen ein eigentlich einfaches Prinzip: das der Schwerkraft. Schweres sinkt ab und landet im Schlammfang, während Leichtes auch steigt und in den Leichtflüssigkeitsabscheider gelangt. Tröpfchen und Teile vereinigen sich - d.h. koalieren miteinander - im Koaleszenzabscheider. Dabei gibt es sowohl Einzelbeckenanlagen, in denen sich der Schlammfang und Leicht-flüssigkeitsabscheider in jeweils eigenen Becken befinden, als auch Kombianlagen, in denen beide in einem Becken vereinigt sind. In jedem Fall gehört zur Anlage immer auch noch ein nachgeschalteter Probenahmeschacht.

Bei der Planung sind verschiedene Gesetze und technische Regeln zu beachten

Bei der Planung von Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen ist zunächst insbesondere zu berücksichtigen, welche Flächen, Prozessanlagen, Waschgeräte etc. angeschlossen werden sollen. Daraus ergeben sich dann wiederum die Gesetze, Verordnungen und technischen Regeln, die es zu beachten gilt. Es gibt eine ganze Reihe von gesetzlichen Anforderungen und Schutzzielen, die sich auf den Bau und den Betrieb auswirken. Dabei sind zunächst die Abwasser- bzw. Entwässerungssatzungen der Städte und Gemeinden zu nennen. Diese sollen dem Schutz der Kläreinrichtungen dienen und etwa dazu beitragen, Rohrverstopfungen zu vermeiden, Leitungskorrosion und Geruchsbildung zu verhindern und insgesamt die Funktionsweise von öffentlichen Pump- und Kläranlagen zu erhalten. Das Wasserhaushaltsgesetz wiederum hat den Gewässerschutz im Sinn. Dieses behandelt Leichtflüssigkeiten als schädliche und wassergefährdende ...

