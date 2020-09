Wyoming's neue Kupfer-Mine!: DOPPEL-JOKER sticht! Riesige Kupfer Lagerstätte soll in Produktion gehen! Zudem hochgradige Goldvorkommen!

Anzeige / Werbung

der positive Newsflow bei unserem Edel- und Basismetallexplorer U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) hält weiter an.

Ganz frisch über die Ticker lief die Nachricht mit dem Explorationsupdate für das CK Gold Projekt (ehemals Copper King).

Die Vorab-Machbarkeitsstudie ist bereits in vollem Gange und Kyle Wendtland, Administrator der DEQ-Abteilung für Landqualität, sagte, dass sein Büro einen Bohrplan für das CK Gold Projekt für 17 Bohrkissen und 17 Bohrlöcher genehmigt hat!

Wenn die Vorab-Machbarkeitsstudie(PFS) das erwartete Minen-Potential bestätigt, wäre der nächste Schritt dann eine vollständige Machbarkeitsstudie zum finalen Bau der Mine!

Aktuell deutet alles darauf hin, dass das Projekt selbst zu konservativen Preisen enormes Potenzial hat:

die Lebensdauer der Gold- und Kupfermine wird mit 16 Jahren angegeben

Das Gesamtstreifenverhältnis lag mit 0,98 Tonnen Abfall pro Tonne Ressourcen über den angenommenen Grenzwerten.

In den ersten drei Jahren konnten unter Verwendung der PEA-Annahmen durchschnittlich 91.000 Unzen Gold und 17 Millionen Pfund Kupfer an die Prozessanlage geliefert werden.

Die durchschnittliche Lebensdauer der Mine kann fast 58.000 Goldunzen und 14 Millionen Kupferpfunde pro Jahr betragen

George Bee kommentiert das Explorationsupdate wie folgt:

"Wir glauben, dass dieses Projekt enormes Potenzial hat. Da der Goldpreis erheblich angestiegen ist und auch schon die Marke um 2000 USD überschritten hatte, ist unser PEA vom März 2020 und die darin veröffentlichten Due-Diligence-Annahmen und internen Schätzungen jetzt natürlich sehr konservativ.

Darüber hinaus kommt die potenzielle Entwicklung nicht nur zu einem Zeitpunkt, an dem das Kohle-, Uran- sowie Öl- und Gasgeschäft in Wyoming von niedrigen Preisen betroffen ist, sondern es scheint aufgrund seiner Lage viele Synergien und positive Aspekte zu geben. Die lokale Infrastruktur ist unübertroffen und reduziert einen Großteil der üblichen Kapitalkosten für den Bau einer Mine.

Im Bundesstaat Wyoming gibt es einen großen Pool an gut ausgebildeten Arbeitern und Know-how. Wir haben ein sehr fähiges Team und einen Vorstand, welche das CK Gold-Projekt von der Vorab-Machbarkeitsstudie in Richtung Produktion vorantreiben kann. Darüber hinaus bestehen noch weitere nicht berücksichtigte Synergien in Bezug auf die umgebende Infrastruktur und Einrichtungen. "

Zusammenfassend sagte Herr Bee:

"Wir glauben, dass das CK Gold-Projekt eine seltene Gelegenheit ist, dessen Zeit nun gekommen ist. Ich freue mich sehr, Teil des Projekts zu sein und bin optimistisch, was das Projekt für Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen bedeuten wird. Wir freuen uns darauf, alle über unsere weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. "

Während die Feldaktivitäten und Bohrungen stattfinden, nutzt das Unternehmen die Zeit, um Daten zu erfassen, die geotechnische, hydrologische und andere Studien unterstützen sollten, einschließlich detaillierter Basisbedingungen.

CEO Edward Karr prognostizierte, dass die Vorab-Machbarkeitsstudie für das CK Gold Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen sein kann, und wenn diese wie zu erwarten positiv ausfällt, "gehen wir direkt zur endgültigen Machbarkeitsstudie über und beginnen mit dem Genehmigungsverfahren und der Kapitalbeschaffung."

Der aktuelle Plan für das CK Gold Projekt sieht eine Open-Pit-Tagebaugrube vor und zudem eine neue Straße für Erzlastwagen, damit diese von den Besuchern des Curt Gowdy State Park in der Region getrennt bleiben.

Das CK Gold Projekt hat einen Kapitalwert von 650 Mio. USD!

Ja Sie lesen richtig: Beim aktuellen Goldpreis um 2.000 US-Dollar pro Unze, beträgt der Kapitalwert von CK Gold Projekt rund 650 Millionen US-Dollar! Dabei ist der massiv gestiegene Kupferpreis noch gar nicht eingerechnet!

Das CK Gold Projekt ist ein Gold-Kupfer-Silber-Zink-Projekt im Silver Crown Mining Distrikt im Südosten von Wyoming, 20 Meilen westlich von Cheyenne. Die Ansprüche bestehen aus 2 staatlichen Mietverträgen mit einer Gesamtfläche von 450 Hektar. Die Ressource umfasst 120 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 18.105 m innerhalb der Lagerstätte.

US Gold pachtet das Grundstück sowie die Mineralrechte für das CK Gold Projekt vom Bundesstaat Wyoming! Die hochgradige Mineralisierung ist dabei schon an der Oberfläche freigelegt und das weitere Expansionspotenzial damit riesig!

Sobald die Mine in Betrieb ist, würde das Erz über Schienen zu einem Standort nach Cheyenne transportiert, wo die Verarbeitungsanlage gebaut würde. Aber es gab auch schon Gespräche mit Verantwortlichen von Rio Tinto das Erzkonzentrat per Bahn zur Brigham Canyon Mine in der Nähe von Salt Lake City zur endgültigen Verarbeitung zu transportieren.

Über den endgültigen Verarbeitungs- und Transportweg wird in der Machbarkeitsstudie entschieden.

Die Projektlaufzeit würde wie bereits erwähnt laut Studie schon jetzt ungefähr 16 Jahre betragen, ist aber sehr wahrscheinlich erweiterbar, da der Erzkörper für eine Expansion in verschiedene Richtungen offen ist (in der Tiefe nach Westen und Südosten).

Hier geht es zur News

Lassen Sie uns nachfolgend einen Blick auf die anderen beiden Projekte von U.S Gold werfen:

Das Keystone-Explorationsprojekt im weltberühmten Cortez-Trend (Nevada)

Etwa 10 Meilen südlich von Barrick Gold's (WKN: 870450) Cortez Hills Mine befindet sich das Keystone Projekt. Cortez ist eine der ergiebigsten und bekanntesten Minen in Nevada und Barricks Prunkstück! Es dürfte klar sein, dass man so nahe dran auf weitere Goldadern stoßen sollte!

Der Cortez Trend ist übrigens einer der produktivsten der Gold Trends der Welt - die aktuelle Produktion überschreitet 1 Million Unzen Gold pro Jahr.

Darüber hinaus beherbergt der Trend zahlreiche erstklassige Liegenschaften:

Barricks Pipeline (+ 21 Millionen Unzen Gold)

Barricks Cortez Hills (+ 15 Millionen Unzen Gold)

Barricks Goldrush (+ 10 Millionen Unzen Gold)

Wie wir bereits berichteten hat U.S Gold Corp. (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K) für das 2020 ein umfassendes Explorationsprogramm auf dem Keystone-Projekt geplant. Bis zu 22 geneigte und vertikale Bohrungen in fünf Zielgebieten mit hohem Potenzial sind vorgesehen.

Für das geplante Explorationsprogramm 2020 werden wie erwähnt bis zu 22 abgewinkelte und vertikale Bohrlöcher in fünf Zielgebieten mit hohem Potenzial von Keystone vorgeschlagen. Geplante Bohrungen werden voraussichtlich aus einer Mischung aus Reverse Circulation (RC) und Kernbohrungen bestehen, insbesondere innerhalb des Sophia-Zielgebiets, wo die ermutigendsten Bohrergebnisse bereits vorliegen. Diese Gebiete umfassen Nina Skarn, Sophia, Tip Top, Greenstone Gulch und Keystone Skarn.

U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | USA: USAU) besitzt noch ein weiteres vielversprechendes Explorationsprojekt in Nevada:

Im berühmten Carlin-Trend liegt das "Maggie Creek' Projekt

Das 3 Quadratmeilen große Maggie Creek Projekt befindet sich mitten im Herzen des hochgradigen "Carlin'-Trends, in dem direkt nebenan Newmont Minings (NYSE: NEM) 26 Mio. Unzen Gold "Quarry' Tagebaumine beherbergt ist, und auch noch viele andere Gesellschaften.

Das Maggie Creek hat Explorationsziele, die US Gold noch nicht gebohrt hat.

US Gold erwarb die Option, bis zu 70 Prozent der Anteile an dem Maggie Creek-Projekt von Renaissance Gold zu erwerben, als US Gold im September 2019 Orevada Metals Inc. übernahm, und das Unternehmen gab im Mai bekannt, dass es eine detaillierte Schwerkraftuntersuchung bei Maggie Creek durchgeführt hatte.

Aktuell werden die Pläne für die Exploration auf Maggie Creek ausgearbeitet, größere Strukturen im Konzessionsgebiet, die parallel zur Verwerfung Good Hope verlaufen und nach Nordosten streichende strukturelle Kreuzungen aufweisen, sollten eingehend erkundet werden.

Der Projektgeologe von US Gold, Ken Coleman sagte, dass es in diesem Jahr keine Pläne für Bohrungen in Maggie Creek gibt, die Arbeiten " beginnen erst gerade ", aber es gibt Ziele in der Tiefe, und die Schwerkraftuntersuchung war der "erste große Schritt".

Das Maggie Creek-Gelände wurde in der Vergangenheit schon gebohrt, aber es handelte sich dabei hauptsächlich um "sehr flache Löcher aus den 1980er Jahren", sagte er.

Investment Highlights auf einen Blick

Mehrere bedeutende Fonds haben die Aktie bereits in ihren Depots

Ressource steigt von 1,3 Millionen auf 1,5 Millionen Unzen Goldäquivalente

Alle Projekte liegen auf dem amerikanischen Kontinent

Riesige Landpakete mit enormen Potenzial

Gute Liquidität und Listing an großen US-Börsen

Der Kapitalwert vom CK Gold Projekt beträgt 550 Mio. USD

Lächerliche Marktkapitalisierung von nur 27 Millionen Euro

H.C. Wainwright & Co vergibt Kursziel von 18$ - 100% Kurschance

Die enge Aktienstruktur mit nur 2.9 Millionen ausgegebenen Aktien

Zusammenfassung:

Wir können uns also nur nochmals wiederholen:

U.S Gold (ISIN: US90291C2017 | WKN: A2P14K | Symbol: DTUR) ist eine dieser Aktien, mit der man als Anleger wenig falsch machen kann, und gleichzeitig einige 100% Kurschance bekommt!

Genau deswegen ist U.S Gold für uns auch weiterhin ein echter Geheim-Tipp unter den Goldaktien!

Zusätzlich erhalten Sie mit der Aktie einen enormen Hebel auf Kupfer! Mit dieser Doppel-Chance spielen Sie das "Beste aus zwei Rohstoffwelten" !

Wir gehen in der Redaktion davon aus, dass der Kurs sich in den nächsten Wochen kontinuierlich immer weiter nach oben schraubt, zumindest bis zum von H.C. Wainwright anvisierten Kursziel von 18 USD!

Nutzen Sie die aktuelle Seitwärtsbewegung um sich eine günstige, erste Position aufzubauen!

Mit spekulativen Grüßen

aus der Hotstock Investor Redaktion

