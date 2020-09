Die Futures deuten auf eine leicht positive Eröffnung in Europa hin. Im Vorfeld der heutigen Sitzung der Europäischen Zentralbank notiert der DAX-Future vorbörslich mehr als 0,3 % im Plus und auch die US-Futures ziehen einheitlich leicht ins Plus. Mehr als eine Tendenz ist es jedoch nach den starken Kursgewinnen vom Vortag nicht. Der Nasdaq-Future sticht mit einem Plus von mehr als 0,2 % aus der Gruppe heraus. Da sind wir vom gestrigen Handel etwas anders gewöhnt.Der deutsche Aktienmarkt schoss am Mittwoch regelrecht ins Plus. Frankfurt erlebte einen Handelstag, der kontinuierlich steigende Preise vom Start bis zum Schluss brachte. Der DAX konnte mit einem Gewinn von +2,07 % bei 13.237,21 Punkten schließen. Infineon (+4,12 %) und die Münchener Rück (+3,89 %) brachen nach oben aus und es gab insgesamt nur vier Aktien im DAX, die überhaupt unter dem Vortagesschlusskurs geschlossen haben. Der TecDAX konnte sogar noch einen Schnaps oben drauflegen und schloss +2,22 % höher bei 3.091,18 Punkten. Neben Infineon verzeichneten die Drägerwerke (+3,86 %) und die Software AG (+3,67 %) die höchsten Tagesgewinne.

