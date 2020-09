The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.09.2020Aktien1 GB00B06KBB18 Alba Mineral Resources PLC2 GB00BYYDKX57 ECR Minerals PLC3 GB00BD8QVC95 Eddie Stobart Logistics PLC4 GB00BY2Z0H74 Puretech Health PLC5 GB00B142P698 Vast Resources PLC6 CA30069C8016 Excellon Resources Inc.Anleihen/ETF1 US040114HU71 Argentinien, Republik2 XS2229875989 Ford Motor Credit Co. LLC3 XS2177363665 Argentinien, Republik4 FR0013534088 Electricité de France S.A. (E.D.F.)5 US91282CAK71 America, United States of...6 US040114HW38 Argentinien, Republik7 US040114HT09 Argentinien, Republik8 US040114HV54 Argentinien, Republik9 US040114HS26 Argentinien, Republik10 DE000BLB82L3 Bayerische Landesbank11 DE000BLB82M1 Bayerische Landesbank12 DE000DD5AS14 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank13 FR0013534351 Electricité de France S.A. (E.D.F.)14 DE000NLB3CP5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000HV2ATM6 UniCredit Bank AG16 US91913YAY68 Valero Energy Corporation17 DE000BLB82K5 Bayerische Landesbank18 DE000BLB82J7 Bayerische Landesbank19 US30216KAC62 Export-Import Bank of India20 XS1960399530 Export-Import Bank of India21 XS2228260043 Ryanair DAC22 US904764BJ56 Unilever Capital Corp.23 US904764BK20 Unilever Capital Corp.24 USY00130VS35 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.25 US09681MAS70 BOC Aviation Ltd.26 FR0013534443 Caisse des Dépôts et Consignations27 XS2230306537 CBQ Finance Ltd.28 DE000CB94MF6 Commerzbank AG29 XS2228892860 Glencore Capital Finance DAC30 DE000NRW0MK0 Nordrhein-Westfalen, Land31 US91913YBB56 Valero Energy Corporation32 US91913YBA73 Valero Energy Corporation33 FR0013534336 Electricité de France S.A. (E.D.F.)34 DE000HLB2WL2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HLB2WP3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HLB2WN8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 IE00BLP53M98 BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR38 IE00BLLZQS08 BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR39 IE00BLLZQ805 BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR