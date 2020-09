DJ PTA-News: iQ International AG: iQ International gründet Joint Venture mit MODI India

iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL), ein multinationales, am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse öffentlich gehandeltes Unternehmen für nachhaltige Technologien mit globalem Hauptsitz in Zug (Schweiz) und nordamerikanischem Hauptsitz in Scottsdale (Arizona/USA), unterzeichnete mit dem indischen Unternehmen MODI Rubber Limited eine Absichtserklärung (MOU) zur Gründung einer Joint Venture-Batteriefabrik in Indien.

Nach einer Zusammenarbeit mit iQ International über viele Monate hinweg erhielt MODI Rubber Limited, ein großes multinationales Unternehmen in Indien, am 31. August 2020 von seinem Board of Directors die Genehmigung, um den Bau und Betrieb einer Batteriefabrik in Indien unter Verwendung der patentierten Advanced Battery Factory (ABF) Batterie-Produktionstechnologien von iQ International voranzutreiben. MODI hat dieses Projekt kürzlich in einer eigenen Pressemitteilung angekündigt.

Während MODI's neue Fabrik die Produkte herstellt wird das Joint Venture die produzierten Fahrzeug-, Energiespeicher- sowie andere Batterien mit den 360°Mixing-Technologien von iQ International unter dem Markennamen "iQ Modi Batterien" vertreiben. Das gemeinsame Joint Venture-Unternehmen wird finanziert und ist im Besitz sowohl von MODI als auch von iQ International. Aufgabe von MODI wird sein, den größten Teil der Projektkosten mit Darlehen institutioneller Kapitalgeber zu finanzieren, während die beiden Parteien die Restsumme zu je 50% untereinander aufteilen. iQ International wird den Betrieb des Joint Ventures managen und überwachen, wobei die beiden Parteien beim Vertrieb der produzierten Batterien in den vereinbarten Gebieten zusammenarbeiten.

MODI Rubber Limited wurde 1971 gegründet und ist ein bedeutender Hersteller von Autoreifen und -Schläuchen in technischer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Continental AG aus Deutschland.

Der Vereinbarung zwischen MODI und iQ International vorausgegangen waren ausführliche und längere Tests und Prüfungen der Batterietechnologien von iQ International von Seiten des indischen Partners. MOUDI ist davon überzeugt, dass Batterieprodukte mit der iQ-Technologie für den asiatischen Markt wichtig und dort erfolgreich sein werden.

"Dies ist eine wichtige Partnerschaft für iQ International, da wir hierdurch unsere globale Produktionsbasis erweitern, um Käufern und Händlern mit internationaler Präsenz eine gleiche Plattform für die Lieferung effizienter und einheitlicher Produkte zu bieten", sagt Kevin T. Loman, CEO der iQ International AG.

iQ Internationale AG Die iQ International AG ist ein multinationales Unternehmen für nachhaltige Technologien, das am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen lizenziert Teile seines IP-Portfolios und produziert und vertreibt hocheffiziente Blei-Säure-Batterien, die den gestiegenen Anforderungen an die Lebensdauer in den heutigen globalen Automobil- und Energie-Speichermärkten gerecht werden. Mit seiner preisgekrönten, innovativen Technologie werden überlegene, langlebige und vom OEM zugelassene SLI-Batterien (Starting-Lighting-Ignition) hergestellt. Batterien mit der Technologie von iQ International wurden entwickelt, um in den heutigen hochelektrifizierten Fahrzeugen, insbesondere in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anwendungen, eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Die Technologien des Unternehmens haben das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Transportbranche zu verringern und den Automobilherstellern dabei zu helfen, die Verpflichtungen bei der Emissionsreduktion zu erfüllen. - Weitere Informationen unter www.iqint.com

