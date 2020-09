HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Valeo mit "Buy" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der französische Autozulieferer biete angesichts des konservativen Ausblicks auf das zweite Halbjahr Potenzial, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Zulieferern von Antriebstechnik, die sich auf den neuen Elektro-Zyklus vorbereiteten. Für das Zeitalter der Elektromobilität sei das Valeo gut gewappnet./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013176526

