DJ BP steigt in US-Offshore-Windpark-Geschäft ein

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern BP versucht sich erstmals an Offshore-Windpark-Projekten. Die BP plc tut sich dazu nach eigenen Angaben mit der Equinor ASA zusammen, um Offshore-Windpark-Projekte in den USA zu entwickeln. Zudem wird BP für 1,1 Milliarden US-Dollar die Hälfte an den Offshore-Windparks Empire Wind und Beacon Wind von Equinor erwerben. Das norwegische Energieunternehmen wird die beiden US-Windparks weiterhin betreiben. BP-CEO Bernard Looney bezeichnete die Partnerschaft mit Equinor als einen wichtigen Schritt zur Umsetzung von BPs Strategie, ein integriertes Energieunternehmen zu werden. BP hatte diesen Sommer angekündigt, 50 Gigawatt erneuerbare Energie bis zum Jahr 2030 zu entwickeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 02:44 ET (06:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.