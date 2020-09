Hamburg (ots) - Premiere mit 100 "LeGer Home by Lena Gercke"-Artikeln. Sofas und Stühle, Tische, Lampen, Hocker, Gardinen und Vitrinen, Bettwäsche und Badematten: Mit der Marke "LeGer Home by Lena Gercke" bringen Deutschlands größter Online-Möbelhändler und Unternehmerin Lena Gercke jetzt ihre erste gemeinsame Kollektion auf den Markt. Die ersten Produkte sind ab sofort auf otto.de erhältlich. In den kommenden Wochen wird das Sortiment weiter ausgebaut.Lena Gercke ist Model und Moderatorin, Unternehmerin und Influencerin. Neben ihrer eigenen Mode designt sie nun auch Möbel, Haushaltswaren wie Geschirr, Besteck und Gläser sowie Deko und Wohnaccessoires, die exklusiv auf otto.de angeboten werden. Mehr als 100 Home-&-Living-Artikel hat die 32-Jährige für und mit OTTO entwickelt und umgesetzt - und das in weniger als zwölf Monaten. "Dass die Kollektion so wunderschön und umfangreich geworden ist und jetzt auch OTTO-Kund*innen daran teilhaben können, freut mich total", so Lena Gercke zum Start der Kooperation. "Ich selbst bin großer Fan der Farbgestaltung. Wir setzen vor allem auf neutrale und natürliche Farben, die sofort einen Wohlfühlcharakter vermitteln - ideal für jedes Zuhause, das stylisch und gleichzeitig gemütlich sein soll."Das Wohlfühlen im eigenen Zuhause verbunden damit, das dafür notwendige Sortiment anzubieten, das hat sich OTTO als größter Online-Möbelhändler Deutschlands längst auf die Fahne geschrieben. "Mit der ,LeGer Home'-Kollektion setzen wir nicht nur auf unsere aktuelle Kampagne 'Mach Zuhause draus' auf, sondern unterstreichen zusätzlich OTTOs Home-&-Living-Schwerpunkt auf dem Weg zur Plattform", sagt Alexander Rohwer, der bei OTTO den Bereich Strategy & Brand leitet. "Dabei möchten wir Lenas Reichweite als Influencerin mit mehr als 2,7 Millionen Abonnent*innen allein auf Instagram nutzen, um mit der Kooperation gezielt auch junge, social-media-affine Menschen anzusprechen, für die OTTO als E-Commerce-Unternehmen bisher keine bedeutende Rolle gespielt hat.""Lena ist eine inspirierende und kreative Designerin, die auf Professionalität genauso viel Wert legt wie wir", so Thomas Staba aus dem Bereich Home & Living bei OTTO. "Die Zusammenarbeit mit ihr ist bereichernd und hat so hervorragend funktioniert, dass wir das ,LeGer Home'-Sortiment mit Blick auf die gemütliche Herbst-Winter-Saison noch weiter ausbauen werden."Mehr Information zu der Kooperation, den Produkten und zu Lena Gercke gibt's ab dem 16. September u.a. im OTTO-Newsroom (https://www.otto-newsroom.de/newsroom/) - dann ist Lena zu Gast in OTTOs Podcast "O-Ton".Pressekontakt:OTTO: Nicola Schleicher-Gierden, +49 (0) 40 64 61 2830, nicola.schleicher-gierden@otto.deOriginal-Content von: OTTO (GmbH & Co KG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19738/4702555