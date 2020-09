P+F: Wie hat sich der Markt für Sie als GMP-Dienstleister in den letzten Jahren verändert?

Dr. Rainer Maué: Es sind einige große Veränderungen offensichtlich: Früher haben die großen Industrien im Pharmabereich alles, was GMP betrifft, im eigenen Hause gemacht und nur ganz wenig mit externen Beratern oder Dienstleistern zusammengearbeitet. Lohnhersteller oder GMP-Beratung, das hat es relativ wenig gegeben. Besonders in den letzten Jahren haben solche Dienste aber an Schwung gewonnen. Und ich gehe davon aus, dass sich das - auch durch die Corona-Pandemie - noch verstärken wird.

Außerdem bestätigen unsere Kundenanfragen, was auch von der Bundesregierung propagiert wird: Dass es die "Apotheke Deutschland" so nicht mehr gibt - dass es aber Bestrebungen gibt, die Pharmaproduktion im Land zu halten oder zurückzuholen. Man spürt, dass auch die großen Firmen darüber verstärkt nachdenken. Die Pandemie zeigt auch, dass dies ein Fokus bei neuen Projekten ist.

P+F: Welche Dienste können oder wollen Ihre Kunden nicht mehr im eigenen Haus leisten, und nehmen sie daher besonders in Anspruch?

Maué: Es ist für Unternehmen fast ein Ding der Unmöglichkeit, die Fachkenntnis über die geltenden Regularien im eigenen Haus immer auf dem neuesten Stand zu halten, weil die Anforderungen im GMP-Bereich immer schneller steigen. Ursprünglich war das von den Branchengrößen initiiert, um sich den Wettbewerb vom Leib zu halten. Jetzt werden sie davon selbst eingeholt, weil die Behörden die Daumenschraube noch stärker anziehen. Mittlerweile werden die GMP-Regeln in viel kürzeren Zeiträumen aktualisiert, und sie werden nicht einfacher, sondern noch aufwendiger. Wir als Beratungsunternehmen sind bei sechs bis acht parallel betreuten Projekten gezwungenermaßen immer up-to-date. Aber selbst die Großen in der Branche projektieren nicht mehr so viel parallel. Bei einer Zeit von rund drei Jahren von einem Großprojekt zum nächsten rechnet sich der nötige Aufwand nicht, selbst up-to-date zu bleiben.

Was man auch merkt: Der Mittelstand vertrat früher noch stärker die Ansicht "Wir machen alles selbst", auch und besonders aus Geheimhaltungsgründen. Aufgrund der verstärkten Anforderungen im pharmazeutischen Umfeld sind die mittelständischen Unternehmen dann notgedrungen offener geworden, mit seriösen Beratungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um im Wettbewerb mit den Branchenriesen mithalten zu können. Für uns ist es darum auch ein wichtiger Strategie-Bestandteil geworden, uns verstärkt um den Mittelstand zu kümmern.

P+F: Wie wichtig ist dabei die geographische Nähe zu den Unternehmen, auch angesichts zunehmender Digitalisierung?

Maué: Wichtig zum einen ist die "mentale und soziale Nähe", dass man die Bedürfnisse und Ansprüche des Kunden besser versteht, dass man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Denn Sie müssen zusammenarbeiten, nicht füreinander. Das andere ist ein einfacher Kostenfaktor: Bei regionaler Nähe entfällt ein sehr großer Teil der Reise- und Aufenthaltskosten. Wir bei Pitzek haben dem Rechnung getragen, indem wir etwa unsere Niederlassung im Nordosten Deutschlands gegründet haben, um unsere Dienste näher an den dortigen Markt zu tragen. Das gleiche werden wir für den Südosten Deutschlands und Österreich tun. Und wir haben natürlich unser Office in Singapur gegründet, um die Internationalisierung der Pharmaindustrie zu begleiten und von dort aus zu bedienen.

P+F: Warum haben Sie sich für den Standort Singapur entschieden, während ein Großteil der Pharmaproduktion in China oder Indien stattfindet?

Maué: Singapur gehört zu den Regionen ...

