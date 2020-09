NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstria Office auf "Overweight" belassen. Die Corona-Pandemie habe bisher keine Auswirkungen auf die Immobilienbranche gehabt, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte zieht angesichts der laufenden Suche nach sicheren Häfen und der Brexit-Spannungen weiterhin kontinentaleuropäische Immobilienwerte den britischen vor. Angesichts der negativen Konjunkturnachrichten aus Großbritannien dürfte den Anbietern von Büroimmobilien vom Kontinent im Vergleich zu den britischen ein gutes viertes Quartal bevorstehen./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 16:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD2U1

