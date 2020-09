Bis 2022 wird BNB G-Philos für P2G-Projekte mit Batterien mit einer Energiemenge von insgesamt 19,2 Megawattstunden beliefern. BNB wird G-Philos in Südkorea, aber auch weltweit bei weiteren P2G-Projekten sowie bei der Geschäftsentwicklung für Umrichtersysteme für die gelieferten Batterien unterstützen. Beide Unternehmen erwarten durch die Zusammenarbeit Synergieeffekte bei P2G-Anlagen zur Herstellung von klimaschonendem Wasserstoff.

Südkorea investiert 61 Mrd. Dollar in Erneuerbare Energie

Eine umweltverträgliche Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren und CO2-freien Energien wie Sonnen-, Wind- und Wasserenergie hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Im Rahmen des "Green New Deal" plant Südkorea rund 73,4 Billionen KRW (61 Mrd. US-Dollar) in Projekte zur Gewinnung von Energie und Wasserstoff aus erneuerbaren Ressourcen zu investieren. Dies gehört zu Südkoreas Strategie, den Wandel hin zu einer klimafreundlichen ...

