Darum geht's im Video: Um in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren, haben Anleger die Wahl zwischen drei Möglichkeiten: 00:00 Krypto-Zertifikate: Bequeme Lösung ohne Wallet? 04:26 Krypto-ETN: Abbildung des NYSE Bitcoin-Index & Co 07:20 Bitcoin kaufen: Einfacher Krypto-Handel via App? Richy erklärt Dir die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten und verrät, was Du beim Handel mit Bitcoin & Co unbedingt beachten solltest.