Berlin (ots) - Das für Designer entwickelte Format "FASHION POSITIONS" findet einen kongenialen Partner mit der Positions Berlin Art Fair: Vom 10. - 13. September 2020 ist die POSITIONS nicht nur für Galerien und Künstler Gastgeber, sondern es werden auch zwanzig kuratierte Modedesigner aus Berlin ihre Modepositionen präsentieren: ANNTIAN, ATELIER ELLE PÉ, BRACHMANN, CRUBA, DAMUR, ESTHER PERBANDT, FIONA BENNETT, FRANK LEDER, KÖNIG SOUVENIR , LITICHEVSKAYA, LOU DE BÈTOLY, MICHAEL SONTAG, PUGNAT, QUITE QUIET, STARSTYLING, TRA MY NGUYEN, TRIPPEN, UNCOMMON MATTERS, VERONIKA WILDGRUBER und WANDA WASABI.Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin ermöglicht das neue Eventformat, das den von einer Jury ausgewählten Designern eine Plattform bietet, an der Schnittstelle zwischen Kunst und Mode die ästhetische Handschrift ihrer Labels im Kontext und im Austausch mit der Kunst zu inszenieren."Die ausgewählten Modelabels und DesignerInnen spiegeln die gesamte Bandbreite und Vielfalt der Berliner Mode- und Designlandschaft wider. Auf die Inszenierungen der Kollektionen freue ich mich sehr und hoffe, dass die BesucherInnen der Kunstmesse ihre Sammelleidenschaft für Mode entdecken. Dann haben wir und die Organisatoren mit diesem genreübergreifenden Format alles richtig gemacht.", so Ramona Pop (Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe).Die Jury besteht aus Mode- und Kunstexperten wie Ingolf Kern, Annette Kicken, Andreas Murkudis, Cloudy Zakrocki, Laura Wulf, Grit Thönissen, Tanja Mühlhans und Heinrich Carstens.Die Mission der drei Initiatoren Mira von der Osten vom Label CRUBA, Olaf Kranz vom Label BRACHMANN und Kristian Jarmuschek von der POSITIONS Berlin ist es, ein Schlaglicht auf die künstlerische Kreativität Berliner Modedesigner zu werfen und diese national und international sichtbar werden zu lassen.Die live.FASHIONPOSITIONS setzt mit einer innovativen Digitalstrategie ein hybrides "phygital" Konzept um, so dass ein Besuch mithilfe einer Digitalplattform sowohl physisch als auch virtuell möglich ist.FASHION POSITIONS ist ein Projekt, das sich von einer nationalen zu einer international relevanten Plattform entwickeln soll. Diesen Herbst ist das Debut des Konzeptes, das die Wertigkeit von nachhaltiger Mode im Zeitalter von "Fast Fashion" aufzeigt und Berlin als wichtigen Standort für independent Fashiondesigner weiter entwickeln möchte."'COLLECT FASHION, WEAR ART'" ist das Motto der FASHION POSITIONS, weil sich Kollektionsteile wie Kunst sammeln lassen" sagt Mira von der Osten vom Label CRUBA, eine der Initiatoren."Wir möchten ein internationales Publikum einladen, kuratierte Positionen in der Mode zu entdecken." sagt einer der Initiatoren, Olaf Kranz vom Label BRACHMANN."Modedesign und Kunst inspirieren sich gegenseitig. Diese Schnittstelle erstmals im Kontext einer Kunstmesse sichtbar zu machen, ist unserer Ziel." Kristian Jarmuschek von der POSITIONS Berlin.www.fashionpositions.de (http://www.fashionpositions.de)AdressePOSITIONS Berlin Art Fair 2020Flughafen Tempelhof Hangar 3-4Columbiadamm 1010965 BerlinÖffnungszeitenFreitag, 11. September von 14:00 - 17:00 Uhr (Slot 1), 17:00 - 20:00 Uhr (Slot 2)Samstag, 12. September, von 14:00 - 17:00 Uhr (Slot 1), 17:00 - 20:00 Uhr (Slot 2)Sonntag, 13. September, von 13:00 - 15:30 Uhr (Slot 1), 15:00 - 18:00 Uhr (Slot 2)TicketsTagesticket: 15 Euro / Ermäßigt: 8 EuroAbend: 8 Euro / ab 18 Uhr, Sonntag ab 16 UhrKostenfrei für Kinder unter 14 JahrenTickets online verfügbar (https://www.eventbrite.de/e/positions-berlin-art-fair-x-paper-positions-berlin-2020-tickets-116596590541)